Департамент дорожного хозяйства Липецка возглавил Александр Суворин

С 26 июня Александр Суворин назначен новым председателем департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка, сообщила пресс-служба мэрии. Соответствующее распоряжение уже подписано главой города Романом Ченцовым.

Господин Суворин родился в 1980 году в городе Лиски Воронежской области. Окончил академию, получил квалификацию «инженер». Трудовую деятельность начал в 1998 году. Последнее время до назначения возглавлял муниципальное бюджетное управление «Благоустройство города» в Лисках.

Ранее этот пост занимал Павел Звонарев, который покинул его в феврале этого года. После обязанности руководителя исполнял зампредседателя Павел Стежин.

В начале июня вице-мэр Липецка Ирина Артемова ушла в отставку по собственному желанию.

Ульяна Ларионова