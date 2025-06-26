Медведев посетит Курскую область

Председатель «Единой России», зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев сообщил, что планирует посетить Курскую область и посмотреть, как идет восстановление населенных пунктов, пострадавших после вторжения армии Украины.

Формирования ВСУ зашли на территорию Курской области 6 августа 2024 года. 26 апреля 2025 года глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту об освобождении региона.

Дмитрий Медведев поделился, что воспринимает произошедшее в Курской области как личную трагедию, поскольку имеет корни из этого региона. Он сказал, что нужно восстановить регион не «как было, а лучше», передает ТАСС.

Украинские формирования, по словам господина Медведева, пытаются совершить «набеги на Курскую область», но все они пресекаются и будут «пресекаться максимально жестким образом».

Эти заявления Дмитрий Медведев сделал во время личного приема граждан. К председателю партии обратились жители Суджанского района Курской области. Они попросили оказать содействие в восстановлении территорий региона, чтобы быстрее вернуться в свои дома.