Килиана Мбаппе загнали на чердак

Прокуратура Парижа начала расследование по заявлению, поданному форвардом мадридского «Реала» и сборной Франции Килианом Мбаппе. Он пожаловался на то, что подвергался моральному давлению в своем прежнем клубе ПСЖ. Дескать, на него давили путем отстранения от выступлений, чтобы склонить к нужным действиям, в частности, к продлению контракта и согласию на последующую продажу в другой клуб. Мбаппе устоял, ушел в «Реал» бесплатно и уже отсудил в рамках другого процесса у ПСЖ €55 млн. ПСЖ, в свою очередь, пытается отсудить у него €98 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Килиан Мбаппе обвинил руководство ПСЖ в моральном преследовании и попытке принуждения к подписанию контракта

Фото: Pedro Castillo / Real Madrid / Getty Images Килиан Мбаппе обвинил руководство ПСЖ в моральном преследовании и попытке принуждения к подписанию контракта

Фото: Pedro Castillo / Real Madrid / Getty Images

В четверг, 26 июня агентство AFP сообщило, что прокуратура Парижа начала расследование в отношении неустановленных лиц по заявлению, поданному форвардом «Реала» и сборной Франции Килианом Мбаппе. Жалобу спортсмен оформил еще в середине мая. С тех пор шла проверка указанных им сведений. Теперь, утверждают источники AFP, делу дан официальный ход.

Как пояснило издание L’Equipe, Мбаппе обвинил руководство ПСЖ в моральном преследовании и попытке принуждения к подписанию контракта, рассказав, что в отношении него применялась так называемая тактика лофта.

Под лофтом подразумевается не переоборудованное под жилье или офис производственное помещение, а изоляция спортсмена от коллектива. Его как бы отправляют на необорудованный чердак (loft с французского, собственно, и переводится как «чердак») в качестве наказания.

Перед стартом сезона 2023/24, после того как Мбаппе отказался продлить истекавший контракт, его не взяли с командой в предсезонное турне по Японии и Южной Корее, отправив тренироваться с резервистами. Потом еще и не заявили на матч первого тура чемпионата Франции. Парижане не горели желанием отпускать футболиста, рвавшегося в «Реал», бесплатно и пытались провернуть вариант с его продажей в саудовский «Аль-Хиляль» за €300 млн. Но для этого Мбаппе должен был продлить договор и согласиться на переход. Ничего из этого он не сделал и ушел в «Реал».

Пару месяцев спустя после переезда в Мадрид Мбаппе подал жалобу в Профессиональную футбольную лигу Франции (LFP), заявив, что ПСЖ недоплатил ему €55 млн.

Сумма сложилась в первую очередь из €36 млн, недоплаченных ему в виде подписного бонуса (его общий размер превышал €100 млн), а также зарплаты за последние три месяца, проведенных в парижской команде, плюс бонусов за отдельные достижения, прописанные в контракте. LFP, рассмотрев дело, встала на сторону игрока, предписав клубу отдать деньги. ПСЖ подал апелляцию в Федерацию футбола Франции (FFF), но отмены решения не добился. Правда, реально выбить из клуба адвокатам Мбаппе пока удалось только €14 млн. В ответ уже ПСЖ пошел в гражданский суд с иском на €98 млн. Клуб полагает, что именно Мбаппе должен денег команде. Дескать, он нанес ей урон, поскольку постоянно откладывал решение о продлении контракта, который в итоге не продлил, лишив клуб возможности защитить свои инвестиции.

Александр Петров