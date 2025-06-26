Наркоторговцы отмыли в России 3 млрд рублей с 2021 года

В период с 2021 по 2025 год подозреваемые в наркоторговле легализовали 3 млрд руб. Об этом сообщил замначальника главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Сергей Савочкин.

По его словам, количество зарегистрированных фактов легализации с 2021 года выросло на 44,5%. Тенденция сохраняется и в текущем году.

«В числе важных направлений деятельности для нас остается подрыв экономических основ наркобизнеса»,— сказал Сергей Савочкин.

Представитель ФСБ Андрей Молчанов, в свою очередь, заявил об отсутствии на российских границах надлежащего оборудования для борьбы с контрабандой наркотиков. И предложил сделать их переоснащение приоритетом на 2026 год.