Ярославское минприроды отменило строительство комплекса по переработке мусора

И.о. министра лесного хозяйства и природопользования Ярославской области Наталья Беляева подписала приказ об отмене инвестиционный программы АО «Чистый город» в части строительства мусоросортировочного комплекса в Ростовском районе. Опубликован соответствующий документ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Отменить инвестиционную программу АО "Чистый город" в области обращения с ТКО "Строительство мусоросортировочного комплекса в Ростовском муниципальном районе на период 2024-2033"»,— говорится в приказе.

Соглашение о реализации инвестпроекта было заключено 25 октября 2023 года. Тогда сообщалось, что в Рыбинском и Ростовском районах построят два мусоросортировочных комплекса в 2024 и 2025 годах. Ранее о каких-либо изменениях в планах на строительство ярославские власти не сообщали. По данным «СПАРК-Интерфакс», совладельцем АО «Чистый город» является ООО «Инконтракт», которым владеют в равных долях Юрий Яковлев (также президент ХК «Локомотив») и Валерий Бровкин (бывший гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль»).

Алла Чижова