В Татарстане с начала года более 8 тыс. человек отправились служить по контракту в зону специальной военной операции. Об этом сообщил начальник пункта отбора в Казани Андрей Козлов.

Точная численность военнослужащих в Африканском корпусе не разглашается.

Также в 2025 году было приостановлено 20 тыс. производств на 1,2 млрд руб., касающихся 8,5 тыс. должников. С 1 декабря прекращено 1 640 производств на 138 млн руб. в отношении 460 должников. Всего с начала СВО в республике приостановлено около 56 тыс. исполнительных производств на сумму более 3,5 млрд рублей, сообщил первый заместитель руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов Татарстана Альберт Ибятуллин.

Заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Наталья Бутаева добавила, что для семей участников специальной военной операции предусмотрены выплаты в размере 20 тыс. руб. на каждого ребенка до 18 лет. Эта мера поддержки охватывает 23 872 ребенка с 2022 по 2025 годы.

Военнослужащим, включая тех, кто вступает в Африканский корпус, предоставляются выплаты до 2,5 млн руб. и полное обмундирование. Ежемесячное довольствие начинается от 210 тыс. руб., с учетом региональных и федеральных надбавок. Для жителей других регионов России, желающих заключить контракт в Татарстане, оплачивается проезд.

Влас Северин