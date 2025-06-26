В ФСБ заявили о нехватке оснащения для борьбы с ввозом наркотиков

Борьба с контрабандой наркотиков через российские границы осложняется отсутствием необходимых технических средств, сообщил представитель ФСБ Андрей Молчанов на выступлении в Госдуме.

По его словам, в Россию пытаются ввозить особо крупные партии марокканского гашиша, латиноамериканского кокаина и европейских синтетических наркотиков.

«Работу по пресечению каналов контрабанды осложняет отсутствие на российской границе технических средств обнаружения наркотиков, инспекционно-досмотровых комплексов»,— сказал Андрей Молчанов (цитата по «Интерфаксу»).

Основными каналами поставки наркотиков представитель МВД назвал Узбекистан, Киргизию, Таджикистан и Казахстан. Также он сообщил о частых попытках ввоза контрабанды через Каспийское море.

ФСБ предлагает Государственному антинаркотическому комитету сделать вопрос обустройства границ основным в повестке 2026 года.