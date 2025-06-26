«Биннофарм Групп» продолжает реализацию экологических и социальных инициатив, направленных на сохранение природы и увековечивание исторической памяти.

В мае – июне 2025 года сотрудники и волонтеры компании провели серию мероприятий в Кургане, Солнечногорске и поселке Оболенск, высадив тысячи деревьев и приведя в порядок общественные территории.



Сотрудники предприятия «Синтез» (входит в «Биннофарм Групп») организовали масштабный субботник в курганском Парке Победы. Несколько десятков работников компании очистили территорию от мусора, привели в порядок аллеи и подготовили парк к летнему сезону. Это мероприятие не только улучшило экологию города, но и стало данью уважения героям Великой Отечественной войны.

В рамках всероссийской акции «Помним вместе» сотрудники «Биннофарм Групп» высадили более 6 тысяч деревьев в Солнечногорске. Эта инициатива не только способствует восстановлению лесных массивов, но и создает живые памятники, которые будут напоминать будущим поколениям о важности сохранения исторической памяти.

Также к юбилею поселка Оболенск сотрудники фармацевтического завода «Алиум» (входит «Биннофарм Групп») высадили аллею из 20 саженцев красной рябины на Солнечном проезде. В мероприятии приняли участие около 30 человек, которые не только создали новую зеленую зону, но и провели субботник в близлежащей лесополосе: убрали мусор и привели в порядок деревья.

«Биннофарм Групп» уделяет особое внимание экологическим и социальным инициативам, реализуя проекты, направленные на устойчивое развитие регионов присутствия. Участие в озеленении, субботники и поддержка экологических акций — важная часть корпоративной культуры компании, которая стремится создавать комфортную среду для жизни не только внутри организации, но и за ее пределами», - отметила Алла Громова, директор по связям с общественностью «Биннофарм Групп».

Компания намерена и дальше развивать экологические программы, уделяя особое внимание устойчивому развитию и социальной ответственности и вовлекая в них больше сотрудников и волонтеров.

ООО «Биннофарм Групп»