«Нижэкотранс» разработает гибридный пассажирский электротранспорт

Российско-белорусское предприятие «Нижэкотранс» в Ворсме Нижегородской области планирует разработку гибридного пассажирского электротранспорта. Об этом председатель совета директоров компании Андрей Бирюков сообщил на сессии «Промышленная кооперация как фактор обеспечения технологического суверенитета Союзного государства» в рамках XII Форума регионов Беларуси и России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Новые разработки получат единые платформенные решения на основе независимой подвески, электромеханической трансмиссии и новых кузовных технологий. «На одной платформе планируется создать линейку из шести 12-метровых моделей: автобусы на компримированном и сжиженном газовом, а также дизельном топливе, троллейбусы с автономным ходом и два вида электробусов с разной скоростью зарядки», — уточнил господин Бирюков. В перспективе «Нижэкотранс» планирует представить модели в 10- и 18-метровых версиях.

СП «Нижэкотранс» создано нижегородскими ООО «Фоксбас» и ООО «Экологические проекты» и белорусскими BKM Holding и ООО «АМБ-Инжиниринг». Предприятие также производит трамваи «Минин».

Владимир Зубарев