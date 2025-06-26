В Екатеринбурге более 14,5 млн рублей направят на поддержку проектов НКО
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил перечень из 15 приоритетных направлений для конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО), которые получат субсидии из городского бюджета на реализацию проектов в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области
Общая сумма субсидий, которая будет предоставлена НКО на реализацию 55 проектов, составляет более 14,5 млн руб.
В число приоритетных вошли 12 направлений. Среди них: благотворительность, патриотическое воспитание, работа с детьми и молодежью, охрана окружающей среды, поддержка территориального общественного самоуправления, профилактика зависимостей и экстремизма и другие. В мэрии отметили, что в 2024 году субсидии получили 64 организации для реализации 87 проектов на общую сумму более 14 млн руб.
Ранее «Ъ-Урал» писал, что НКО, работающие в сфере культуры, искусства, просвещения, образования, науки и добровольчества смогут заключить договоры безвозмездного пользования помещений без проведения торгов.