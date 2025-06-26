Президент России Владимир Путин прибыл в Минск для участия в Евразийском экономическом форуме и заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В мероприятиях также примут участие лидеры: Белоруссии — Александр Лукашенко, Казахстана — Касым-Жомарт Токаев, Киргизии — Садыр Жапаров. Премьер-министр Армении Никол Пашинян будет участвовать по видеосвязи, а президент Ирана Масуд Пезешкиан направит видеообращение.

26 июня Владимир Путин выступит на пленарном заседании, где оценит роль ЕврАзЭс в формировании новой многополярной архитектуры мира и обсудит перспективы сотрудничества с глобальными и региональными финансовыми инфраструктурами. 27 июня он примет участие в заседании ВЕЭС.