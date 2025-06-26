Segezha увеличила выручку на 8% по итогам первого квартала

Выручка Segezha Group по МСФО за первый квартал составила 24,6 млрд руб. Это на 8% больше в годовом выражении, следует из финансового отчета лесопромышленного холдинга.

Квартальный показатель OIBDA (операционная прибыль до вычета амортизации и износа) составила 2,1 млрд руб. Это на 50% больше квартал к кварталу. Рентабельность по OIBDA составила 8,6%. Капитальные затраты составили 0,9 млрд руб. Это на 64% меньше квартал к кварталу и на 18% — год к году.

Результаты продаж Segezha:

бумага — 82 тыс. тонн (+81% год к году);

бумажная упаковка — 175 млн штук (–12% год к году);

пиломатериалы — 0,5 млн куб. м (–4% год к году);

березовая фанера — 44 тыс. куб. м (+5% год к году).

О деятельности компании — в материале «Ъ» «Segezha Group нарубила инвестиции».