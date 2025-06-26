Велосипедист госпитализирован после наезда автомобиля в Ессентуках

В Ессентуках «Лада Приора» сбила 21-летнего велосипедиста. Пострадавший был доставлен в больницу с различными травмами, сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

Происшествие случилось на улице Ермолаева. По предварительным данным, автомобилист, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу и совершил наезд на велосипедиста.

Сотрудники ГИБДД установили, что 40-летний водитель является жителем Ессентуков. Его стаж управления транспортным средством превышает 20 лет, к злостным нарушителям правил дорожного движения он не относится.

Николай Аксенов