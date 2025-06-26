Торговый дефицит США неожиданно вырос по итогам мая

Дефицит торговли товарами США по итогам мая неожиданно вырос, сообщает Bloomberg. По данным Министерства торговли, по сравнению с апрелем торговый дефицит без учета сферы услуг увеличился на 11,1% и составил $96,6 млрд. В апреле он составлял $87 млрд.

Итоги мая оказались гораздо хуже, чем ожидали аналитики, опрошенные Bloomberg. Те, напротив, ожидали сокращения торгового дефицита США — до $86,1 млрд.

Как отмечает агентство, рост дефицита связан в первую очередь с падением экспорта товаров из США. Тот сократился по итогам мая на 5,2%. В то же время импорт товаров по сравнению с предыдущим месяцем практически не изменился.

Кирилл Сарханянц