Первые публичные испытания роботакси Tesla привели к проблемам на дорогах

Первые публичные испытания роботакси Tesla в Осло, штат Техас, привели к многочисленным проблемам на дорогах. Об этом свидетельствуют снятые компанией видео, пишет Reuters.

Тест проводился на 10–20 машинах Model Y. Reuters обнаружило минимум 11 видео, демонстрирующих проблемы при поездках в роботакси.

В частности, во время движения по городу роботакси выезжало на противоположную полосу и высаживало пассажиров посреди многополосной дороги или на перекрестках. Также было зафиксировано резкое торможение, превышение скорости и наезд на бордюры. В компании эти инциденты никак не комментировали.

Испытания роботакси Tesla стартовали 22 июня. Протестировать услуги такого такси могут только приглашенные лица. На переднем сиденье автомобиля на случай экстренной ситуации всегда сидит сотрудник компании.

Подробнее о разработке Tesla — в материале «Ъ» «Cybercab доехал до публики».