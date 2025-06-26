Ушаков назначен председателем оргкомитета первого российско-арабского саммита

Президент России Владимир Путин подписал указ об образовании оргкомитета первого российско-арабского саммита. Его председателем назначен помощник президента Юрий Ушаков, следует из текста документа.

В том же указе господин Ушаков получил свое первое поручение на новой должности. Президент России постановил ему в месячный срок установить остальной состав оргкомитета.

Как ранее писал «Ъ», саммит запланирован на октябрь 2025 года. На мероприятии Россия планирует принять страны Лиги арабских государств. В организацию входят 22 страны, в том числе Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар. По словам замглавы МИДа Михаила Богданова, приглашения на саммит уже разосланы и «практически все» государства подтвердили заинтересованность в участии.