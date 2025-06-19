Россия планирует провести саммит ЛАГ, несмотря на эскалацию на Ближнем Востоке

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что Россия направила приглашения на саммит Лиги арабских государств (ЛАГ), который должен пройти осенью в Москве. По его словам, несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке, необходимо реализовать эту инициативу.

«Мы готовимся, разосланы приглашения, практически все подтвердили заинтересованность в участии. Мы должны реализовывать свои планы, как наметили»,— ответил Михаил Богданов на вопрос, не повлияет ли конфликт Израиля и Ирана на планы российской стороны.

В Лигу арабских государств входят 22 страны, в числе которых Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар. В мае президент России Владимир Путин пригласил лидеров стран ЛАГ на первый российско-арабский саммит, запланированный на 15 октября в Москве. По словам президента, это поможет в обеспечении мира, безопасности и стабильности в регионе и расширит возможности для взаимовыгодного сотрудничества.

Лусине Баласян