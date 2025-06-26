Пиотровский анонсировал реставрацию Эрмитажа

Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский сообщил, что весь комплекс зданий музея, включая Зимний дворец, будет отреставрирован. По словам замдиректора музея Сергея Макарова, специалисты будут работать над фасадами, несколькими залами, паркетами, так как они «очень сильно изнашиваются».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Нам нужно снова реставрировать весь комплекс эрмитажных зданий — прошло много времени с тех пор, когда всё это было сделано. Это большой проект, новый, который будет важен и теоретически, и научно»,— сказал господин Пиотровский журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Господин Макаров сообщил, что реставрироваться будет в том числе Эрмитажный театр, сроки его восстановления будут максимально коротки. «Нужно умудриться при проектировании и саму работу сделать так, чтобы он был закрыт на минимальное количество времени»,— пояснил замдиректора.

В 2024 году была завершена реставрация фасадов филиала Эрмитажа — Меншиковского дворца на Университетской набережной. По словам господина Макарова, сейчас разрабатывается проект реставрации плиточных комнат этого дворца, украшенных голландскими изразцами.

Полина Мотызлевская