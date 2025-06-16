Три области Черноземья вошли в топ-20 страны по уровню доходов населения

Белгородская, Орловская и Липецкая области оказались в топ-20 регионов страны по уровню доходов населения в 2024 году. Это следует из результатов исследования агентства РИА «Рейтинг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Так, Белгородская область заняла 12-е место в топе. Показатель отношения медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в регионе составляет 2,26. За чертой бедности при этом в 2024 году находились 4,4% белгородцев, за год это число сократилось на 1,2%.

Орловская область расположилась на 16-й строчке рейтинга с показателем в 2,13. При этом за чертой бедности в регионе находились 6,9% населения (-2,6% за год). 17-е место заняла Липецкая область, где показатель составил 2,11, а доля бедного населения — 6% (-0,7%).

В то же время Курская область оказалась на 36-м месте с результатом в 1,92. За чертой бедности в регионе были 6,3% человек (-1,1%). Воронежская область, где показатель составил 1,89, заняла 40-е место. Доля бедных воронежцев за год сократилась на 1,3% — до 5,4%.

Ниже всех среди регионов Черноземья в рейтинге находится Тамбовская область. Здесь показатель составил 1,8, а число жителей за чертой бедности — 7,9% (-1,9%).

Лидерами в стране стали Ямало-Ненецкий (3,94), Ненецкий (3,74) и Чукотский автономные округа (3,21). Замыкают список Республика Тыва (1,26), Карачаево-Черкесская Республика (1,21) и Республика Ингушетия (1,13). Общероссийский показатель составил 2,1. Всего в стране за чертой бедности проживает 7,2% людей (-1,1%).

Основным показателем, по которому ранжировались российские регионы, стало отношение медианных среднедушевых месячных доходов населения к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в регионе. Также анализировалась доля населения за чертой бедности (доходы ниже регионального прожиточного минимума) и годовая динамика по этому показателю. При расчете использовались данные Росстата.

Егор Якимов