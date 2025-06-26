МОК рассмотрит вопрос участия россиян в Олимпиаде-2026 на ближайших исполкомах

Новый президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что вопрос о допуске российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры 2026 года будет рассмотрен в ближайшие месяцы. Об этом она рассказала журналистам после заседания исполкома организации, которое проходит в швейцарской Лозанне.

«Мы не говорили об этом на этом исполкоме, но мы будем обсуждать это в будущем, у нас исполком в сентябре и чуть позже в декабре, этот вопрос будет в повестке»,— приводит «РИА Новости» ответ госпожи Ковентри на вопрос о сроках рассмотрения вопроса о допуске нейтральных спортсменов.

В феврале 2022 года из-за начала спецоперации на Украине МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать россиян и белорусов к соревнованиям. В марте 2023-го исполком организации рекомендовал федерациям допустить атлетов из этих стран в нейтральном статусе. В летней Олимпиаде-2024, которая прошла в Париже, приняли участие 15 россиян.

Таисия Орлова