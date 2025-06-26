В Ульяновской области осужден бывший главврач больницы за присвоение и злоупотребление полномочиями

В Барышском районе суд признал бывшего главврача районной больницы виновным в присвоении денежных средств и злоупотреблении служебными полномочиями (ч. 3 ст. 160, ч. 1 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщает СУ СКР по Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По версии следствия и суда, в сентябре 2023 года фигурант поручил изготовить приказ об увеличении себе почти в два раза коэффициента оплаты труда. В качестве оснований были указаны работы, и так входящие в его должностные обязанности. Они могли быть оплачены по завышенным коэффициентам. За год больнице был причинен ущерб на сумму свыше 170 тыс. руб.

В декабре 2023 года подсудимый, возглавляя медицинское учреждение, необоснованно увеличил себе стимулирующие выплаты и присвоил 30 тыс. руб. Кроме этого, фигурант «необоснованно установил себе, как совмещающему должности, денежную надбавку, в результате чего ему излишне были выплачены еще 180 тыс. руб.».

Ущерб, причиненный больнице, был полностью возмещен. Суд приговорил бывшего главврача к штрафу в размере 400 тыс. руб. с лишением права занимать руководящие должности на два года.

Руфия Кутляева