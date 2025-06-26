Россия с 14 июня вывезла более тысячи россиян из Израиля и Ирана

Россия организовала выезд около 900 россиян из Ирана и 130 граждан РФ из Израиля в период боевых действий. Об этом сообщила представитель российского МИДа Мария Захарова. Из Иран граждан эвакуировали через Азербайджан, Армению и Туркменистан, из Израиля — через Египет и Иорданию.

«Всего с 14 июня текущего года организован выезд более тысячи человек: членов семей сотрудников российских загранучреждений, делегаций, творческих коллективов, персонала экономоператоров, наших туристов, наших соотечественников»,— сказала госпожа Захарова на брифинге.

К 20 июня посольство России в Израиле получило более 2 тыс. обращений от граждан РФ, которые интересовались способами покинуть страну. Для маломобильных граждан организовали санитарную эвакуацию. Эвакуация россиян из Ирана началась 14 июня.

О жизни в Израиле после завершения 12-дневной войны — в репортаже «Ъ».

Лусине Баласян