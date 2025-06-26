Учениц глазовской школы обучат основам духовности и истории великих женщин РФ

В Глазовской школе №1 создадут класс «художественно-эстетического образования» для девочек, в котором их будут обучать основам духовно-нравственной культуры, истории великих женщин России, хоровому и вокальному пение, а также прикладному рукоделию. Как сообщает пресс-служба местной епархии, класс начнет работу с нового учебного года. Поступить в него могут пятиклассницы из города и Глазовского района. Также школьницы будут заниматься в художественной мастерской и детским фитнесом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МБОУ «СОШ №1» г. Глазов Фото: МБОУ «СОШ №1» г. Глазов

«Классы художественно-эстетического обучения — это модель новой, альтернативной формы образования. Эти классы становятся центром формирования нравственной личности, способной ценить красоту, уважать традиции»,— говорится в сообщении епархии со ссылкой на учебное учреждение.

Напомним, в 2024 году в Ижевске запустили проект «Традиционное воспитание девушек 5-9 классов». В нем участвуют 90 учениц четырех городских школ. Девочки обучаются отдельно от мальчиков. В рамках программы учениц знакомят с традиционными ценностями — правилами поведения, «законами нравственности», культурным наследием Родникового края, — а также обучают основам домашнего хозяйства, искусства и моды, флористике и мозаике.