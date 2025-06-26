Школы для пациентов с лишним весом создадут в нижегородских больницах

Минздрав Нижегородской области в июне 2025 года издал приказ об организации и работе Школы для пациентов с избыточной массой тела и ожирением. Документ опубликован на сайте ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Эти документом главврачам медорганизаций области предписано организовать такие школы на местах. Также утверждена программа по обучению пациентов, анкета «Является ли Ваше питание рациональным?» и вопросник по оценке обучения пациентов.

Одна из задач школы — формирование у пациентов умений и навыков по самоконтролю за состоянием здоровья. Выявлять пациентов факторами риска будут в том числе во время диспансеризации и профосмотров.

Школа будет включать четыре занятия из теоретической и практической частей. Например, пациентов научат составлять индивидуальный план физических нагрузок и план питания.

Галина Шамберина