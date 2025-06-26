Движение на трассе Адлер — Красная Поляна ограничили до середины июля

На трассе А-149 Адлер — Красная Поляна введены ограничения движения в связи с реконструкцией развязки на 6-м км. Работы продлятся до 14 июля 2025 года, сообщает пресс-служба ГК «Автодор» в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Автомобильный поток направлен по временной дороге. Ограничения связаны с проведением регламентных мероприятий в рамках масштабной реконструкции транспортной развязки.

Власти призывают водителей обращать внимание на временные дорожные знаки и соблюдать повышенную осторожность при проезде через участок ремонта.

«Ъ-Сочи» писал, что во вторник, 8 июля, в центре Сочи будет временно ограничено движение автотранспорта в связи с проведением крестного хода, приуроченного ко Дню семьи, любви и верности. Шествие пройдет от Собора Архангела Михаила по улицам Москвина и Войкова до памятника святым Петру и Февронии у ЗАГСа Центрального района, при этом с 23:00 7 июля до 9:40 8 июля перекроют участок улицы Войкова от Кооперативной до Москвина, а в день мероприятия с 9:40 до 10:30 движение будет недоступно на улицах Несербской, Кооперативной, Войкова, на въезде на Приморскую набережную и у дома №12 по улице Москвина.

Мария Удовик