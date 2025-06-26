Захарова: Израиль и США ответственны за колоссальный ущерб деятельности МАГАТЭ

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что удары по иранским ядерным объектам ставят под сомнение работу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которое использовали как источник информации перед началом атак. По ее словам, из-за действий США и Израиля пострадала деятельность агентства.

«Тот факт, что иранские ядерные объекты, которые находятся под контролем МАГАТЭ, стали мишенью для американских и израильских ракет, является неприкрытым вызовом системе ДНЯО. Возникли реальные препоны для осуществления соглашения о всеобъемлющих гарантиях, заключенного между агентством и Ираном. Под вопросом доверие к глобальной системе проверки агентства, которая была использована как источник информации для планирования бомбардировок»,— сказала Мария Захарова на брифинге.

«Именно США и Израиль несут ответственность за колоссальный ущерб деятельности МАГАТЭ, как бы они ни пытались обвинять во всех грехах Тегеран»,— добавила представитель российского МИДа.

В майском докладе МАГАТЭ говорилось, что Иран ведет секретную исследовательскую деятельность с использованием незаявленных материалов, следы которых обнаружены на нескольких объектах в разных концах страны. В одном из документов агентство утверждало, что за счет запасов высокообогащенного урана, которые выросли примерно вдвое за последнее время, у Ирана есть потенциал создать девять ядерных боеголовок.

Израильские власти назвали выводы МАГАТЭ «четким предупреждением», что Иран «движется к созданию ядерного оружия». 13 июня Израиль начал операцию против иранской ядерной и оборонной инфраструктуры, 22 июня к атакам присоединились США. Боевые действия были завершены 24 июня.

О последствиях 12-дневной войны — в материале «Ъ» «Иран в фазе отрицания».

Лусине Баласян