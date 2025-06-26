В Самарской области возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП на трассе М-5

В Самарской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел 26 июня примерно в 13:50 (MSK+1) на 1026 км трассы М-5 «Урал». Там Lada X-Ray столкнулся с большегрузом МАЗ.

В результате аварии погибла пожилая женщина — пассажир легкового автомобиля, водитель — ее супруг был доставлен в больницу. Также экстренная медицинская помощь потребовалась их двум несовершеннолетним внучкам.

«По делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств происшествия»,— заявили в прокуратуре.

Алексей Алексеев