Молодых избирателей Оренбуржья завлекают на выборы сумками-шоперами

Молодые избиратели Оренбургской области, впервые участвующие в выборах, получат подарки — оригинальные сумки-шоперы. Об этом сообщает региональный облизибрком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Сувениры ограничены, и их получат те, кто придет на участки в первые часы голосования. В Оренбургской области около 9 тыс. молодых граждан могут впервые принять участие в выборах. Это те, кому исполнилось 18 лет после единого дня голосования 2024 года. Осенью в регионе запланировано около 450 избирательных кампаний, включая досрочные выборы губернатора. В настоящее время назначены даты их проведения.

Георгий Портнов