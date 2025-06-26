Медведев прокомментировал создание буферной зоны словами Путина

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев охарактеризовал будущее буферной зоны на границе с Украиной. Для этого господин Медведев использовал слова президента России Владимира Путина о русском солдате, которые тот произнес на ПМЭФ 20 июня.

«Где ступила нога российского солдата — уже наша земля»,— процитировал главу государства Дмитрий Медведев на заседании генсовета «Единой России».

По мнению господина Медведева, буферная зона — это нестабильный статус территории. Слова президента по этому поводу зампред Совбеза назвал более точными.

На ПМЭФ Владимир Путин говорил, что Россия создает зону безопасности из-за угроз, возникших в приграничных районах. По его словам, ее глубина в Сумской области составляет от 8 до 12 км. При этом президент уточнял, что у России нет цели забрать у Украины Сумы.