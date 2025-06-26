Путин встретится с принцем ОАЭ в Минске

Президент России Владимир Путин пообщается в Минске с наследным принцем ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Их встреча пройдет в ходе саммита Евразийского экономического союза. Как до этого заявлял помощник президента Юрий Ушаков, официальных двусторонних встреч на саммите господин Путин не планирует проводить. При этом возможны неформальные беседы.

Кроме принца президент пообщается с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщал господин Ушаков. Также, его словам, возможна беседа с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.