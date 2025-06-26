Песков о переговорах с Украиной, войне в Иране и ядерной ответственности США

Дмитрий Песков на брифинге рассказал о перспективах третьего раунда российско-украинских переговоров, общении Путина с Трампом и «милитаристской» политике Европы. Главные заявления пресс-секретаря президента — в подборке «Ъ».

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Об украинском урегулировании

Пока подвижек по дате нового раунда переговоров РФ и Украины нет.

Дата третьего тура переговоров в Стамбуле определится после завершения обменов пленными.

Мы заинтересованы в том, чтобы американские партнеры способствовали российско-украинским переговорам.

О войне в Иране

Российско-украинский и ирано-израильский конфликты несопоставимы.

РФ надеется, что маховик военной эскалации после прекращения огня между Ираном и Израилем будет остановлен.

О контактах Путина с Трампом и другими лидерами

Путин и Трамп в предыдущих телефонных разговорах не обсуждали тему отношений России и НАТО.

Путин пообщается с наследным принцем ОАЭ на саммите ЕАЭС в Минске.

О мировой политике

Европа ведет очень милитаристскую политику.

Надо всегда приглашать на церемонии в Хиросиме и Нагасаки представителей США, чтобы все помнили, какая страна применила ядерное оружие.

Мир через силу в отношении РФ вряд ли применим.

Матвей Иващенко