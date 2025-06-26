Песков о переговорах с Украиной, войне в Иране и ядерной ответственности США
Дмитрий Песков на брифинге рассказал о перспективах третьего раунда российско-украинских переговоров, общении Путина с Трампом и «милитаристской» политике Европы. Главные заявления пресс-секретаря президента — в подборке «Ъ».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Об украинском урегулировании
- Пока подвижек по дате нового раунда переговоров РФ и Украины нет.
- Дата третьего тура переговоров в Стамбуле определится после завершения обменов пленными.
- Мы заинтересованы в том, чтобы американские партнеры способствовали российско-украинским переговорам.
О войне в Иране
- Российско-украинский и ирано-израильский конфликты несопоставимы.
- РФ надеется, что маховик военной эскалации после прекращения огня между Ираном и Израилем будет остановлен.
О контактах Путина с Трампом и другими лидерами
- Путин и Трамп в предыдущих телефонных разговорах не обсуждали тему отношений России и НАТО.
- Путин пообщается с наследным принцем ОАЭ на саммите ЕАЭС в Минске.
О мировой политике
- Европа ведет очень милитаристскую политику.
- Надо всегда приглашать на церемонии в Хиросиме и Нагасаки представителей США, чтобы все помнили, какая страна применила ядерное оружие.
- Мир через силу в отношении РФ вряд ли применим.