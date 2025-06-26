После отмены льготной ипотеки новостройки Краснодара подорожали на 4%

Согласно данным федерального агентства недвижимости «Этажи», темпы роста цен на жилье в новостройках в крупных городах России заметно снизились по итогам года, прошедшего с момента завершения действия программы льготной ипотеки. В частности, в Краснодаре за этот период рост составил 3,9%, в Ростове-на-Дону — 1,7%, пишет «РБК Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В годы действия льготной ипотеки, которая была запущена весной 2020 года и завершилась 1 июля 2024 года, среднегодовой рост цен в городах-миллионниках достигал 21,5%. По итогам последующего года — 9,4%.

Однако снижение темпов роста зафиксировано не во всех регионах. Так, в Казани, Омске и Челябинске цены на первичное жилье продолжили расти ускоренными темпами — на 20,3, 19,9 и 19,5% соответственно.

По оценке Банка России, многолетнее действие программы льготной ипотеки привело к существенному расхождению цен между первичным и вторичным рынком: если в 2020 году новостройки стоили дороже «вторички» на 18%, то к середине 2024 года — уже на 54–57%.

Несмотря на завершение программы, в ряде регионов сохраняется положительная динамика спроса. Так, в Краснодаре весной 2025 года спрос на первичное жилье оказался на 14% выше, чем осенью 2024 года.

Вячеслав Рыжков