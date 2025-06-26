Алиса от «Яндекса» ответит на вопросы пользователей о выборах в 2026 году

Центризбирком (ЦИК) рассматривает возможность использовать голосовой помощник «Яндекса» (MOEX: YDEX) Алису для ответа на вопросы о выборах к моменту думской кампании в 2026 году. Об этом сообщили члены комиссии на финале конкурса «Учимся выбирать» в Донецке 26 июня.

Специальный приз ЦИКа получил проект программного продукта, который сможет отвечать на вопросы граждан о выборах с помощью Алисы. По словам члена ЦИКа Антона Лопатина, программа подскажет избирателю, как найти свой участок и проголосовать, расскажет, кто является кандидатом и какая программа у той или иной политической партии. Идею сервиса предложил член молодежного избиркома Сахалинской области Михаил Большаков.

В свою очередь, член ЦИКа Константин Мазуревский сообщил журналистам, что комиссия займется «практическим преломлением» этой идеи. Он предполагает, что к моменту старта думской кампании-2026 «любой житель нашей страны сможет задать Алисе вопрос, связанный с избирательным законодательством, возможностями, которые оно предоставляет». А Алиса «сможет квалифицированно ответить на эти вопросы в непринужденной форме, к которой все привыкли».

“Ъ” протестировал Алису на предмет текущих познаний о выборах и обнаружил, что стандартный голосовой помощник пока отказывается отвечать на вопрос о дате Единого дня голосования-2025. При этом Алиса нового поколения с YandexGPT (подписка стоит 100 руб. в месяц) готова рассказать, как проголосовать на выборах в Госдуму. В частности, она посоветовала убедиться в своих правах на участие в голосовании, узнать информацию о месте волеизъявления, прийти на участок или рассмотреть возможности дистанционного голосования.

Божена Иванова