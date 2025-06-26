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В Нижнекамске на ремонт «проблемной» дороги выделят 397 млн рублей

В Нижнекамске начнется капитальный ремонт «проблемного» участка дороги. На первый этап работ выделено 397 млн руб. Об этом сообщил глава Нижнекамского района Радмир Беляев.

В Нижнекамске на ремонт «проблемной» дороги выделят 397 млн рублей

В Нижнекамске на ремонт «проблемной» дороги выделят 397 млн рублей

Фото: Telegram-канал главы Нижнекамского района Радмира Беляева

В Нижнекамске на ремонт «проблемной» дороги выделят 397 млн рублей

Фото: Telegram-канал главы Нижнекамского района Радмира Беляева

Речь идет об участке дороги на улице 2-й Промышленной. Общая протяженность всего проблемного участка составляет 5 километров, но в первую очередь отремонтируют 2,7 км дороги в промышленной зоне города.

«По решению Рустама Нургалиевича на проведение первого этапа капитального ремонта дороги будет выделено 397 млн руб», — написал Радмир Беляев.

Глава отметил, что большой вклад в обновление участка уже внесли градообразующие предприятия. Так, «Нижнекамскнефтехим» обустроил пешеходные зоны и провел благоустройство территории, а «Татшина» и ТАИФ-НК продолжают озеленение территории.

Ранее премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление, согласно которому на ремонт дорог в республике выделят еще 2 млрд руб.

Анар Зейналов

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