В Нижнекамске начнется капитальный ремонт «проблемного» участка дороги. На первый этап работ выделено 397 млн руб. Об этом сообщил глава Нижнекамского района Радмир Беляев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Нижнекамске на ремонт «проблемной» дороги выделят 397 млн рублей

Фото: Telegram-канал главы Нижнекамского района Радмира Беляева В Нижнекамске на ремонт «проблемной» дороги выделят 397 млн рублей

Фото: Telegram-канал главы Нижнекамского района Радмира Беляева

Речь идет об участке дороги на улице 2-й Промышленной. Общая протяженность всего проблемного участка составляет 5 километров, но в первую очередь отремонтируют 2,7 км дороги в промышленной зоне города.

«По решению Рустама Нургалиевича на проведение первого этапа капитального ремонта дороги будет выделено 397 млн руб», — написал Радмир Беляев.

Глава отметил, что большой вклад в обновление участка уже внесли градообразующие предприятия. Так, «Нижнекамскнефтехим» обустроил пешеходные зоны и провел благоустройство территории, а «Татшина» и ТАИФ-НК продолжают озеленение территории.

Ранее премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление, согласно которому на ремонт дорог в республике выделят еще 2 млрд руб.

Анар Зейналов