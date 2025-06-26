В Нижнекамске на ремонт «проблемной» дороги выделят 397 млн рублей
В Нижнекамске начнется капитальный ремонт «проблемного» участка дороги. На первый этап работ выделено 397 млн руб. Об этом сообщил глава Нижнекамского района Радмир Беляев.
В Нижнекамске на ремонт «проблемной» дороги выделят 397 млн рублей
Фото: Telegram-канал главы Нижнекамского района Радмира Беляева
Речь идет об участке дороги на улице 2-й Промышленной. Общая протяженность всего проблемного участка составляет 5 километров, но в первую очередь отремонтируют 2,7 км дороги в промышленной зоне города.
«По решению Рустама Нургалиевича на проведение первого этапа капитального ремонта дороги будет выделено 397 млн руб», — написал Радмир Беляев.
Глава отметил, что большой вклад в обновление участка уже внесли градообразующие предприятия. Так, «Нижнекамскнефтехим» обустроил пешеходные зоны и провел благоустройство территории, а «Татшина» и ТАИФ-НК продолжают озеленение территории.
Ранее премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление, согласно которому на ремонт дорог в республике выделят еще 2 млрд руб.