В 2025 году в Сочи ожидается умеренный рост урожая субтропических фруктов

По итогам 2025 года в Сочи прогнозируется умеренное увеличение урожая субтропических фруктов и ягод. Темпы роста составят 103%, что связано с формированием садов, которые были заложены в последние годы, пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В 2024 году местные сельхозорганизации собрали 200,8 т плодов и ягод, что на 3,7% превышает показатели 2023 года. Основу урожая составили фундук (44,2%), хурма, инжир и киви (34,8%). Доля ягод достигла 10,9%, косточковых культур — 5,1%, цитрусовых — 5%.

Плодоносящие сады субтропических растений занимают в городе около 300 га. Аграрии намерены расширить эти территории: КФХ «100 гектар» планирует заложить дополнительно 20 га, КФХ «Питомник Южный сад» — еще 13 га. В прошлом году «100 гектар» уже высадило 12 га новых садов с цитрусовыми, фейхоа и инжиром.

Основными производителями плодов и ягод в регионе являются АО «СХФ Победа», АО «Солохаульский чай», АО «Шапсугский чай», ООО «Фрателли», а также Адлерская опытная станция и Субтропический научный центр РАН. Фермерское хозяйство «100 гектар» развивает комплексный проект по созданию образцового сада с переработкой плодов, производством элитного посадочного материала и агротуризмом.

Собранный урожай реализуется в основном в Сочи через ярмарки, розничные магазины, рестораны и санаторно-курортные учреждения. Поставки за пределы города пока не планируются.

Алина Зорина