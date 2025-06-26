Прокуратура просит запретить три трека рэпера Kizaru из-за пропаганды наркотиков

Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга направила в суд иск о запрете трех треков рэпера Олега Нечипоренко (Kizaru), сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. В иске прокуратура ссылается на экспертизу, которая выявила в треках «Пакуем», «Что за бизнес ****?» и «Narcos» пропаганду употребления наркотиков и психотропных веществ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Соцсети Kizaru Фото: Соцсети Kizaru

По словам представителя прокуратуры, сейчас треки находятся в свободном доступе, ознакомиться с ними могут и несовершеннолетние пользователи. О какой стриминговой площадке идет речь в иске, неизвестно.

Треки «Что за бизнес ****?» и «Narcos» вышли в 2020 году на альбоме «Born to Trap», трек «Пакуем» — в 2018-м на альбоме «Назад в будущее».

Олегу Нечипоренко 36 лет. Он родился в Санкт-Петербурге. В 2014 году, после ареста за торговлю наркотиками, уехал жить в Испанию. В России рэпер находится в федеральном розыске. На «Яндекс Музыке» артист имеет более 6 млн прослушиваний в месяц.

Полина Мотызлевская