Победитель аукциона не стал подписывать контракт на подсветку ярославских храмов

В Ярославской области победитель аукциона по устройству архитектурно-художественной подсветки объектов не стал подписывать контракт. Соответствующая информация размещена на сайте «ГИС. Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Документация Фото: Документация

23 мая был объявлен поиск подрядчика для устройства подсветки на 17 объектах, расположенных на территории региона. В перечень входили башни Богоявленская, Богородицкая, Угличская, Михайловская Спасо-Преображенского монастыря, клуб «Гигант» и иные здания, большая часть из них — храмы. Работы, включающие разработку документации и устройство подсветки, были оценены в 178 млн руб.

В аукционе приняли участие три компании, победителем признали организацию, предложившую самую низкую стоимость, — 99 млн руб. При этом другие два участника были готовы выполнить работы значительно дороже — за 136 и 171 млн руб. Но контракт с победителем так и не был подписан, поэтому заказчик в лице министерства регионального развития обратился в МУФАС по Ярославской и Костромской областям.

Согласно приказу ведомства, министерство просит включить ООО «Калугатисиз» в реестр недобросовестных поставщиков ввиду уклонения компании от заключения контракта, а также проверить факт уклонения организации.

Алла Чижова