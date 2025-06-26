Убийцу 7-летней девочки признали вменяемой

Врачи провели психолого-психиатрическую экспертизу 14-летней девушки из Бердянска, которая в мае убила 7-летнюю девочку. Результаты подтвердили, что в момент преступления она осознавала свои действия и их опасность. Фигурантку обвиняют по п. «в» ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего лица), сообщила пресс-служба управления Следственного комитета России по Запорожской области.

Предварительное следствие установило, что убийца вечером 16 мая встретила жертву и предложила ей прогуляться до лесополосы завода «Азовкабель». Затем она ударила потерпевшую молотком по голове. Ребенок скончался на месте происшествия.

14-летнего подростка арестовали 23 мая. На допросе она утверждала, что убила еще несколько человек. «РИА Новости» сообщало, что преступница оставила на теле записку с признанием в любви к серийному убийце Александру Пичушкину, известному как «битцевский маньяк».

Никита Черненко