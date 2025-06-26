Альфа-банк запустил новый цифровой сервис для бенефициаров банковских гарантий. Теперь клиенты банка могут управлять гарантиями в режиме онлайн, а подтвердить выдачу гарантии с электронной подписью банка с помощью одного клика. Интерфейс личного кабинета интуитивно понятен, в нем можно в режиме реального времени посмотреть всю ключевую информацию о банковской гарантии: ее статус, сумму, срок действия и условия. Сервис доступен для корпоративных клиентов и партнеров банка круглосуточно.

Жители России все чаще разделяют трафик из своего тарифа с родными и близкими. Согласно данным «МегаФона», с начала года количество клиентов, которые пользуются гигабайтами, минутами и СМС вместе со своей семьей, выросло почти на 25%. Организаторами семейных групп чаще выступают мужчины, которые составляют почти 58% общего числа владельцев групп. Абсолютное лидерство в заботе о близких показывают россияне в возрасте 35-44 лет, их 41%. В компании подчеркивают, что сервис «МегаСемья» закрывает сразу несколько важных потребностей — это забота о наличии связи у родных и рациональный подход к бюджету.

Цены на арабику, по данным биржи ICE, упали на 4,7%, достигнув самого низкого уровня с декабря 2024 года — $6,8 тыс. за тонну. Цена сентябрьского фьючерса на робусту уменьшилась на 5,5%, до $3,6 тыс. за тонну, что стало самым низким уровнем с 21 мая 2024 года. Ключевой причиной снижения цен стало улучшение прогнозов по урожаю кофе в Бразилии на фоне улучшения погодных условий.