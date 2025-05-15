Central Properties построит в Нижнем Новгороде склады за 12,3 млрд рублей

ГК Central Properties инвестирует 12,3 млрд руб. в строительство логистического комплекса. Реализацией проекта займется ООО «НиноГрад», которое входит в группу компаний. По словам заместителя губернатора Егора Полякова, проекту присвоен статус приоритетного с государственной поддержкой в виде налоговых льгот.

Объект планируется разместить в районе улицы Тепличная в Канавинском районе. Его площадь составит 150 тыс. кв. м.

«Проект отвечает задачам по увеличению складских площадей в регионе и соответствует высшему классу складской недвижимости – А. Он оборудован современными системами диспетчеризации, автоматизации и инженерии»,— сообщил господин Поляков.

По его словам, это будет крупнейший складской комплекс в Нижегородской области. Он увеличит общий объем качественных складских помещений в регионе более чем на 20%.

Бюджетный эффект от реализации проекта составит более 100 млн руб. Ввести комплекс в эксплуатацию планируется до конца 2025 года.

Как писал «Ъ-Приволжье», комплекс планируется строить под нужды онлайн-ритейлера Ozon.

Анастасия Титова