Самарской «Клинике сердца» ищут инвестора

Власти Самарской области намерены привлечь инвестора для реанимации проекта строительства «Клиники сердца». Предполагается, что объект будет финансироваться по схеме государственно-частного партнерства. Об этом сообщил первый вице-губернатор — председатель регионального правительства Михаил Смирнов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«С 2024 года мы занимаемся вопросами "реанимации" этой клиники. Проблема сложная, так как по закону регион напрямую не может выкупать подобные объекты. Но и купить недостаточно. Объект должен быть отремонтирован, оснащен оборудованием, и его деятельность (в случае нашего участия) должна быть спрофилирована под задачи нашего министерства здравоохранения»,— говорится в сообщении.

По словам Михаила Смирнова, для этого потребуются миллиарды рублей. В настоящее время ведутся переговоры с потенциальным инвестором «Клиники сердца». Власти региона рассчитывают на решение вопроса в текущем году.

В январе 2014 года правительство Самарской области подписало инвестиционный меморандум с ООО «Современные медицинские технологии» (СМТ) о строительстве кардиохирургического центра, оснащенного высокотехнологичным медицинским оборудованием.

Предполагалось, что в «Клинике сердца» станет возможным проводить 11,5 тыс. кардиохирургических операций в год. Проект реализовывался на принципах государственно-частного партнерства, но впоследствии был заморожен. Руководство ООО «СМТ» подверглось уголовному преследованию, и меморандум был расторгнут.

Георгий Портнов