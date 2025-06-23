Только четверть ижевчан считают ипотеку выгоднее аренды жилья

Только четверть, или 25%, экономически активных ижевчан считают, что взять ипотеку выгоднее, чем снимать жилье, следует из опроса от сервиса SuperJob. 37% горожан видят больше плюсов в аренде, 38% затруднились с ответом. Сторонники ипотечных кредитов отмечают, что лучше платить за собственное жилье, но при наличии стабильного и достаточного дохода. Оппоненты отвечают на это высокой процентной ставкой и неопределенным будущим.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сторонников ипотеки больше среди горожан в возрасте от 35 до 45 лет, чем среди более молодых — 36 и 22% соответственно. Молодежь чаще остальных рекомендует снимать квартиру. Чем выше доход, тем предпочтительнее съем жилья: за аренду выступает 46% ижевчан с зарплатой от 100 тыс. руб., тогда как ипотечный кредит предпочтительнее среди тех, кто зарабатывает до 50 тыс. руб. (30%). Женщины чаще мужчин высказывают мнение, что квартира в ипотеку выгоднее.