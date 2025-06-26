В Челябинске возле парка Гагарина перекроют улицы из-за «Атомного выпускного»

Возле центрального парка имени Юрия Гагарина в Челябинске 27 июня закроют движение транспорта. Причиной стало проведение «Атомного выпускного». Об этом сообщает дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области.

Из-за мероприятия перекроют улицы Коммуны, Энтузиастов, Первый и Второй Институтские переулки. Ограничения введут в 7:00 27 июня и снимут в 6:00 28 июня.

В этом году «Атомный выпускной» пройдет в Челябинске в третий раз. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», из-за этого центральную часть парка имени Юрия Гагарина закроют с 8:00 27 июня до 8:00 28 июня. Хедлайнерами мероприятия станут дуэт Nansi & Sidorov, а также артист «Коста Лакоста».

Ольга Воробьева