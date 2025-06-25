В Челябинске парк Гагарина частично закроют из-за «Атомного выпускного»

В челябинском парке имени Юрия Гагарина в очередной раз пройдет «Атомный выпускной». В связи с этим его центральная часть будет закрыта на сутки. Об этом сообщается в официальной группе парка в социальной сети «ВКонтакте».

Центральную часть парка закроют с 8:00 27 июня до 8:00 28 июня. Общественный транспорт будет ездить в штатном режиме.

«Для прогулок по-прежнему открыты: лесной массив за центральным карьером, пешеходные дорожки от стадиона им. Е. Елесиной (у памятника И. Курчатову) в сторону карьеров, маршрут до лыжероллерной трассы»,— отметили представители центрального парка имени Юрия Гагарина.

В этом году «Атомный выпускной» пройдет в третий раз. Хедлайнерами мероприятия станут дуэт Nansi & Sidorov, а также артист «Коста Лакоста».