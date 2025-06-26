Викторию Боню оштрафовали за пропаганду наркотиков

Мировой судья в московских Раменках оштрафовал блогера и телеведущую Викторию Боню на 50 тыс. руб. за пропаганду наркотиков. Об этом сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы. Поводом стало интервью, в котором госпожа Боня делилась опытом употребления галлюциногенного отвара из экзотических растений и рассказывала о его свойствах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктория Боня

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ Виктория Боня

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ

На суде телеведущая не присутствовала. Представитель Виктории Бони частично признал вину своего доверителя, передает ТАСС. Сторона защиты утверждала, что интервью было записано в Канне «для русскоязычных людей, проживающих в Европе», и законы РФ Виктория Боня не нарушала.

Ранее сообщалось, что в отношении блогера был составлен протокол по делу о продвижении духовных практик, в программу которых входило употребление отвара аяуаска. Он содержит психоделические вещества. Эта информация была опубликована на сайте блогера. Виктория Боня заявляла, что ни в чем не виновата, а старым доменом сайта, по ее словам, владеют уже другие люди.