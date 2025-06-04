На Викторию Боню составлен протокол по делу о пропаганде наркотиков

В отношении блогера Виктории Бони составлен протокол по статье о пропаганде наркотиков. Об этом сообщил мировой судебный участок №184. Ранее инфлюэнсер занималась продвижением ретритов, в программу которых входило употребление ряда экзотических растений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктория Боня

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Виктория Боня

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В суд поступило дело об административном правонарушении в отношении Виктории Бони, подтвердил ТАСС судебный участок. Блогеру вменяют пропаганду наркотических средств в интернете (ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ).

Прокуратура Москвы ведет проверку в отношении блогера, уточняет ТАСС. По словам собеседников агентства, Виктории Боне грозит штраф до 30 тыс. руб. Проверка продлится до конца августа и в случае необходимости будет продлена.

ТАСС пишет, что обращение в прокуратуру ранее направила представитель «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Елена Крайт. Она пожаловалась, что блогер рекламирует ретриты по сакральной медицине с участием шаманов и употреблением отвара аяуаска, содержащего психоделические вещества.

Виктория Боня в Telegram прокомментировала сообщения об административном деле, заявив, что ни в чем не виновата. По ее словам, старым доменом ее сайта «завладели те, кто потом продавал там всякую гадость». Блогер призвала СМИ «написать какую-нибудь хорошую новость», в качестве примера таковой она предложила историю о своей помощи раненому ребенку.