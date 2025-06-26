Каждый рубль налоговых и таможенных льгот, предоставленных резидентам особых экономических зон Татарстана, привлекает 7,5 руб. частных инвестиций. Об этом сообщил заместитель министра экономики республики Динар Шакиров, передает пресс-служба министерства экономики Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Льготы резидентам ОЭЗ Татарстана привлекли 7,5 рублей инвестиций на рубль

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Льготы резидентам ОЭЗ Татарстана привлекли 7,5 рублей инвестиций на рубль

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В республике функционируют две особые экономические зоны — «Алабуга» и «Иннополис», где работают 218 резидентов. Они вложили свыше 480 млрд руб. и создали более 33 тыс. рабочих мест. Резиденты ОЭЗ освобождены от налога на имущество, транспортного и земельного налогов, а также применяют пониженные ставки налога на прибыль.

В Татарстане также действуют пять территорий опережающего развития с 145 резидентами, которые инвестировали более 84 млрд руб. и создали свыше 27 тыс. рабочих мест. Налоговые льготы распространяются на имущество технопарков и инновационно-технологических центров.

С 2021 года в республике реализуется концепция повышения эффективности промышленных парков в муниципалитетах. Для предпринимателей снижены ставки по упрощенной системе налогообложения, предусмотрено освобождение от транспортного налога и налога на имущество. За время реализации концепции численность занятых на предприятиях-резидентах выросла более чем на 2,8 тыс. человек, частные инвестиции в 2024 году составили около 2 млрд руб.

Кроме того, Правительством России принято постановление от 25 июня о создании в Татарстане новой ОЭЗ «Зеленая долина» в Заинском районе. Здесь будут реализованы шесть проектов в сфере биотехнологий с инвестициями более 15 млрд руб. и созданием свыше 440 рабочих мест.

Анар Зейналов