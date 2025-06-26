В Ростовской области самым высокооплачиваемым специалистом оказался дата-сайентист

По итогам первых шести месяцев 2025 года в Ростовской области самым высокооплачиваемым специалистом стал дата-сайентист. Об этом сообщает hh.ru со ссылкой на результаты собственных исследований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Специалисты по работе с большим объемом данных получают в регионе в среднем 310 тыс. руб. На втором месте по уровню медианной зарплаты оказался коммерческий директор (200 тыс. руб.), на третьем – DevOps-инженер и операционный директор (по 175 тыс. руб.). Далее следуют финансовый директор (170 тыс. руб.), а также технический директор и руководитель группы разработки (по 150 тыс. руб.).

В первой двадцатке оказались прорабы (149 тыс. руб.), курьеры (129 тыс. руб.), программисты (121 тыс. руб.), сварщики (117 тыс. руб.) и токари (111 тыс. руб.).

Мария Хоперская