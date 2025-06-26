В «Ночь музыки» в Екатеринбурге запретят электросамокаты и продажу алкоголя

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении фестиваля «Уральская ночь музыки», который пройдет в ночь с 27 на 28 июня, сообщает пресс-служба администрации города. Документ вводит ряд ограничений для обеспечения безопасности и комфорта горожан.

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В частности, с 20:00 27 июня до 02:00 28 июня будет запрещено движение средств индивидуальной мобильности (СИМ), включая электросамокаты, на участке ограниченном улицами Челюскинцев, Маршала Жукова, Хохрякова, Малышева, Мамина Сибиряка, Шевченко и Николая Никонова.

Кроме того, в нескольких районах города будет ограничена продажа алкоголя:

с 12:00 до 23:00 в границах ул. Карла Либкнехта — Клары Цеткин — Мамина-Сибиряка — Шевченко;

с 14:30 до 23:00 в границах ул. Бориса Ельцина — Челюскинцев — набережной Рабочей молодежи;

с 15:00 до 23:00 на Базовом переулке и в границах ул. Восточной — Большакова — Луначарского — Ткачей;

с 16:00 до 23:00 в границах Свердлова — Челюскинцев — Азина; Красноармейской — Малышева — Мамина-Сибиряка — Ленина; 8 Марта — Малышева — Горького — Ленина; Репина — Пирогова — Верх-Исетского бульвара; Первомайской — Луначарского — Шарташской и других центральных улиц города.

В случае необходимости сотрудники ГИБДД будут готовы оперативно перекрыть улицы Бориса Ельцина и Ленина на отдельных участках.

Подробнее о программе фестиваля Ural Music Night («Уральская ночь музыки») — в материале «Екатеринбург погружается в ночь музыки»

Полина Щуцкая