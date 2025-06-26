10 лет колонии получил виновник аварии с пятью погибшими в Туве

В Туве суд рассмотрел уголовное дело о ДТП, в результате которого погибли пять человек. Его предполагаемого виновника — водителя отечественного внедорожника «Вепрь» — приговорили к десяти годам колонии общего режима и лишили водительских прав на три года, сообщила прокуратура республики.

Как установило судебное следствие, 8 сентября 2023 года бывший работник «Авиалесоохраны», севший пьяный за руль внедорожника, врезался в минивэн Honda Stepwgn Spada. Пять человек, находившиеся в иномарке, погибли. Один из погибших — несовершеннолетний мальчик.

Илья Николаев